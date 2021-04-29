Берлин, , 12:37 — REGNUM В последующие годы потребности Германии в российском газе, вероятнее всего, возрастут. Об этом 29 апреля заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе своего выступления на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, которая проходит в онлайн-формате, ее трансляция велась на сайте Российско-Германского сырьевого форума.

По словам Альтмайера, Германия на протяжении 40 лет получает надежные и «никогда не затронутые политическими проблемами» поставки природного газа из СССР, а потом — из России, и этот газ необходим будет ФРГ еще в течение нескольких лет, в качестве переходной технологии.

«Потребности в следующие годы скорее вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа», — сказал он.

При этом министр экономики Германии отметил, что многие производители газа из Европы намерены в будущем снижать поставки голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия выступает за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), так как нуждается в надежных поставках российского природного газа.