Пенза, , 12:37 — REGNUM В Пензенской области за минувший день число зарегистрированных заражений коронавирусной инфекцией составило 89 случаев. Днем ранее заболели 86 жителей. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 29 апреля, выявили у 44 819 человек.

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Выздоровели после болезни 42 143 пациента, за сутки — 88 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 638 жителей, пятеро — за сутки. Активными больными на сегодняшний день остаются 2038 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение трех лет планируют привести к нормативному состоянию автопарк службы скорой помощи.

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