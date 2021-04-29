Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Екатеринбурге устроят праздничный салют 1 мая 2021 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Залпы прогремят над городом отнюдь не в честь Дня весны и труда, как можно было бы предположить. Поводом для фейерверка стало присвоение Екатеринбургу звания Города трудовой доблести.

Салют начнётся в 22:30 по местному времени и продлится шесть минут. На фейерверк из городского бюджета выделят чуть больше 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание Города трудовой доблести также присвоили Нижнему Тагилу (Свердловская область).

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