Орел, , 12:33 — REGNUM Приговор в отношении бывшего директора ОАО «Орёлгортеплоэнерго» вынес Железнодорожный суд Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Бывший руководитель предприятия признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как установлено судом и следствием, осуждённый в феврале 2016 — сентябре 2017 года личные поездки в Москву и Санкт-Петербург оформлял как служебные командировки и получал соответствующие компенсации якобы командировочных расходов. Общий ущерб от «командировок» составил более 4,5 млн рублей.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением. Приговор районного суда не вступил в законную силу.