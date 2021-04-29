Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 апреля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Переславской центральной районной больнице была проведена проверка Росздравнадзора, отставка главного врача не рассматривается. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Ярославской области.

Yarregion.ru Губернатор в Переславской ЦРБ

Вопрос об отставке главврача Переславской центральной районной больницы Кирилла Харчикова поднял перед губернатором депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

«2 года назад в Переславскую ЦРБ нам прислали ещё молодого главврача из Ярославля. 2020 год был очень трудный, и это был год проверки на прочность здравоохранения, но вот у нас, к сожалению, были очень многие скандалы, связанные с Переславской ЦРБ, в том числе и с компенсациями невыполненными. Отсутствие СИЗов, при этом количество врачей и медсестёр сократилось, уже больше 50 процентов не хватает. Тем более, сейчас вот аппарат КТ сломался, и 2 месяца его практически ремонтировали. Вот всё-таки это, на мой взгляд, от плохого руководства больницей. Много негатива в соц. сетях идёт о том, что не справляется главврач с данной проблемой», — заявил депутат Сергей Хабибулин.

В ответ ярославский губернатор рассказал, что в больнице была проведена проверка.

«Принятие каких-то кадровых решений на информации, которая зачастую коллеги черпают из соцсетей я бы считал, ну, неправильным. Вот надо разобраться, посмотреть, есть компетентные организации, органы, которые наделены такими полномочиями. У нас в марте, по-моему, этого года территориальным управлением Росздравнадзора по Ярославской области была проведена проверка и оказание услуг в Переслав-Залесской ЦРБ. Но нарушений не было выявлено», — ответил губернатор Дмитрий Миронов.

Главу региона дополнил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

«Мы проверку организовали, нарушений серьёзных нет. Хочу добавить, что аппарат КТ отремонтирован. Мы запустили его в работу буквально 2 дня назад. Ему уже больше 10 лет. Там 11 лет. Конечно, уже он своё время практически отработал, но приобретение будет гораздо дороже, чем его ремонт. Мы основные узлы сейчас поменяли, запустили его в работу. Он свою задачу сейчас выполняет», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Также в Переславской ЦРБ запущено инфекционное отделение на 30 коек. А вот ЛОР-врача в больницу найти не смогли. По версии депутата это может быть связано с личностью главврача.

«Если поступают какие-то отдельные сигналы, ну я думаю, что на них надо просто реагировать и проводить оперативную проверку с коллегами депутатами. Чтобы не возникало таких вопросов. Но, главного врача назначает не губернатор. Это делается в порядке, установленном законодательством. Решать, соответствует ли специалист всем квалификационным требованиям и может ли он занимать соответствующую должность, ну наверное тут прерогатива департамента здравоохранения и фармации региона», — сказал Дмитрий Миронов.

Представители регионального правительства еще раз подчеркнули, что вопрос об отставке Кирилла Харчикова сейчас не стоит.