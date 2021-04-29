Таллин, , 12:31 — REGNUM Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас обратился с открытым письмом к руководству Европейского союза с просьбой рассмотреть вопрос о высылке из Брюсселя как минимум 60 российских дипломатов, работающих при структурах ЕС. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee.

Письмо направлено на имя верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Европа должна быть единой. Для демонстрации этого единства я инициировал в Европарламенте призыв выслать из ЕС замаскированных под дипломатов работников русской разведслужбы», — так прокомментировал Террас инициативу на своей странице в социальной сети Facebook. Он добавил, что «Россия атаковала члена ЕС и нашего союзника Чехию».

Террас настаивает на высылке российских дипломатов, даже несмотря на то, что никаких доказательств участия России во взрывах склада боеприпасов в Чехии в 2014 году так и не было представлено. На волне антироссийской истерики страны ЕС и НАТО уже выслали более 50 российских дипломатов. Россия ответила зеркальным образом.