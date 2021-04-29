Москва, , 12:31 — REGNUM Посыл президента РФ Владимира Путина о добрых отношениях со всеми странами не хотят слышать в США и Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Главное все-таки — это желание России быть в добрых отношениях. Эту первую часть и основной посыл президента [РФ Владимира] Путина почему-то упорно не хотят слышать — ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в [прочих] европейских столицах», — сказал Песков.

По его словам, официальная Москва не намерена терпеть «то, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие».

Песков уточнил, что Россия такого поведения уже не терпит и чётко демонстрирует это: «И, как сказал Путин, так будет теперь дальше».