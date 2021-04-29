Кемерово, , 12:30 — REGNUM Прокуратура сообщила о результатах проверки, организованной после конфликта между учеником, охранником и работником гардероба в одной из школ Кемерова. Установлены причины произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудница частного охранного предприятия и гардеробщица одной из школ города в ходе конфликта с учеником пятого класса несколько раз ударили его по голове.

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«В целях устранения допущенных нарушений прокурором Заводского района Кемерова внесены представления начальнику управления образования администрации города и руководителю ООО Агентство охраны «Арсенал». В рамках рассмотрения актов реагирования охранник отстранена от работы в образовательной организации», — уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, после конфликта в школе Кемерова было возбуждено уголовное дело.