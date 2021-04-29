Горно-Алтайск, , 12:30 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили два новых случая ассоциированной смерти среди пациентов с коронавирусом. В апреле скончались жительницы Горно-Алтайска и Майминского района 80 и 82 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.

Таким образом, всего в регионе за время пандемии скончались 261 человек. 227 из них умерли непосредственно от COVID-19. Ещё 34 летальных исхода среди носителей коронавируса произошли по иным причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае за сутки коронавирус выявили у пяти человек