Красноярск, , 12:29 — REGNUM За сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в региональном оперштабе.

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За всё время пандемии в Красноярском крае скончались 3490 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в крае выявлено 70 228 носителей коронавируса, выздоровели 64 719 человек.

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