Москва, , 12:29 — REGNUM Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против осужденного блогера Алексея Навального, сообщил 29 апреля источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

«Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

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