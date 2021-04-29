Курск, , 12:29 — REGNUM В Курской области 29 апреля зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 366 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 34 тыс. 64 пациента, в том числе 93 — за последние сутки.

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