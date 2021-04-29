Боровичи, Новгородская область, , 12:31 — REGNUM Служебный автомобиль полиции попал в ДТП на федеральной трассе А-114 в Боровичском районе Новгородской области. Погибли два человека, в том числе один полицейский, еще два человека получили ранения. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

По предварительной информации, служебный автомобиль LADA Granta под управлением 28-летнего сотрудника ОМВД России по Пестовскому району совершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 38-летнего жителя города Боровичи.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» — сотрудник ОМВД России по Пестовскому району, и пассажир автомобиля «ВАЗ «(данные устанавливаются) скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Водители автомобилей «Лада» и «ВАЗ» доставлены в Боровичскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.