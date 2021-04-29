Волгоград, , 12:30 — REGNUM В Волгоградской области 29 апреля выявлен 101 носитель коронавируса, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 99 пациентов. В стационарах находятся 1685 человек. Общее количество смертельных случаев COVID-19 достигло 1100, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего в Волгоградской области подтверждено 56 784 случая заболевания COVID-19. Справились с болезнью 54 253 человека. За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом, всего от осложнений скончались 1100 жителей региона.

В стационары госпитализированы 1674 взрослых и 11 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1431 пациент.