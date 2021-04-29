Рига, , 12:26 — REGNUM Хоккей в Латвии является традиционно одним из самых популярных видов спорта, но занятие им на любительском уровне обходится жителям страны и их семьям слишком дорого. Об этом сообщил delfi. lv в своём специальном расследовании.

На странице Латвийской федерации хоккея указано десять хоккейных школ, находящихся в Риге и ее окрестностях. Юный хоккеист, играющий в самой младшей возрастной группе до семи лет, за один полноценный сезон обойдется родителям в неполные 3000 евро, а подросток-школьник — почти в 10 000 евро. При этом, если ребенок играет на позиции вратаря, то это увлечение обойдется его родителям еще дороже.

По признанию издания, для жителей Латвии это серьезные расходы. Средний размер сбережений латвийских домохозяйств, согласно данным банковской системы страны, составляет 200−300 евро.

Из чего делается вывод: латвийской семье не по карману увлечение ребенка хоккеем. Это, по мнению delfi. lv, является и главным ответом на вопрос о том, почему латвийской сборной на чемпионатах мира за последние 30 лет так и не удалось побороться за медали.

В мае 2021 года в Риге пройдет Чемпионат мира по хоккею с шайбой.