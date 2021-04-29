Москва, , 12:26 — REGNUM В отношении блогера и общественника Алексея Навального возбуждено ещё одно уголовное дело, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, уголовное дело возбуждено следственными органами Следственного комитета России. Навального, а также двух его соратников, Леонида Волкова и Ивана Жданова, подозревают в создании НКО, посягающей на жизнь и права граждан (ст. 239 УК РФ).

В настоящее время Алексея Навальный отбывает наказание в исправительной колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, штабы блогера Алексея Навального распущены, но часть из них продолжит работу «как самостоятельные независимые общественно-политические движения».

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