Маноквари, Индонезия, , 12:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Маноквари провинции Западное Папуа, сообщает Detik.

Согласно данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 29 апреля в 14:26 по местному времени.

Землетрясение произошло на суше. Эпицентр находился в 84 км от Маноквари. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

В агентстве предупредили о возможных подземных толчках.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные точки магнитудой 4,9 были зафиксированы сейсмологами около побережья Индонезии.

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