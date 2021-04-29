Москва, , 12:25 — REGNUM Приёмная кампания в российских вузах начнётся 20 июня. Об этом 29 апреля в ходе брифинга заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Читайте также: Подать документы можно будет удалённо — Фальков о приёмной кампании-2021

«Приём документов в вузы начнётся 20 июня, вторая дата такая значимая — это 29 июля, когда закончится приём документов, и 17 августа — это уже окончательные все процедуры, связанные с зачислением в вузы», — пояснил глава Минобора.

По его словам, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой приёмная кампания будет проходить в более спокойном режиме. При этом планируется, что все наработки, которые были апробированы в прошлом году, используют и в нынешнем, включая удалённую подачу документов.

Также по теме: Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году высшие учебные заведения смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам, например по физике и информатике, причём абитуриент сам выберет, результаты по какому ЕГЭ ему предоставить в вуз.