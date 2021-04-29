Рига, , 12:24 — REGNUM С мая нынешнего года в Латвии получатели минимальных государственных пенсий по возрасту, инвалидности или утере кормильца получат дополнительную выплату, образовавшуюся при повышении размеров пенсий и пособий. Об этом сообщила пресс-служба министерства благосостояния (социальных дел) Латвии, отметив, что новая сумма накопилась в результате разницы между прежним и нынешним размером пособия за период с 1 января по 30 апреля.

Сообщается, что дополнительная выплата коснется порядка 115 000 латышей. Задержка с выплатой в более ранний срок объяснена тем, что государству требовался переходный период для обновления информационной системы министерства.

С 1 января нынешнего года в Латвии установлен новый размер минимальной пенсии по возрасту в зависимости от застрахованного стажа. Расчетная база минимальной пенсии по возрасту составляет 136 евро, для пенсионеров с инвалидностью с детства — 163 евро. К базе теперь применяется коэффициент 1,1, а также 2% от минимального размера за каждый последующий год свыше 15 лет стажа.