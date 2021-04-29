Чита, , 12:24 — REGNUM Предложение вице-премьера России Марата Хуснуллина объединить «слабые» субъекты с наиболее самодостаточными неоднозначно восприняли в социальных сетях Забайкалья. Редакция ИА REGNUM выбрала самые любопытные комментарии.

«Хуснуллин, а почему забайкальцы должны существовать, а не жить, как курганцы или тюменцы, например? Я как ни посмотрю, вы вообще ничем заниматься не хотите, кроме своих желаний.

Время у вас отнимают — у вас всё надо отнимать и раздать детям, инвалидам и т. д. А вас отправить работать за 15 т. р. в месяц и в съёмную квартиру», — предлагает участник группы «Регион 57 Чита» («ВКонтакте»).

"Сделайте Забайкальский край автономным, газом весь запад пользуется, Чита — нет, но зато нашим золотом Москва карманы набивает», — предлагает Виталий Андреев.

«Объедините Дальний Восток с Москвой», — продолжает диалог Петрович. Его поддерживает Игорь Петров: «И с Питером».

"Всю страну в один регион, чего мелочиться», — иронизирует Сергей Бекетов.

«Скольких бурят с Агинского АО знаю, так все как один говорят: стало хуже», — отмечает Алексей Плюшкин.

Константин Зинин высказался ещё радикальнее:

«Самый самодостаточный регион у нас в стране — это Московская область. Может, все регионы в неё включить? Представляете, сколько дармоедов сразу пойдет по миру».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что тема объединения регионов России, о которой говорил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, в российском правительстве не поднималась, 28 апреля сообщил представитель вице-премьера.

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