Чебоксары, 29 апреля 2021, 12:24 — REGNUM В Чувашии в этом году праздничные пасхальные богослужения пройдут не за закрытыми дверями, как это было в 2020 году: храмы будут открыты, но при этом будет действовать ряд ограничений. Данный вопрос был обсуждён сегодня, 29 апреля, на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.
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Власти отмечают, что на богослужения должна быть обеспечена дезинфекция на входе в храмы, маршрутизация потоков прихожан, будет действовать и контролироваться соблюдение масочного режима. В праздники будут работать мобильные группы, и волонтеры.
Напомним, Пасха отмечается в этом году 2 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 160 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 22 011 человек, умерли 1364 пациента с коронавирусом.
Напомним, Чувашия получила 86 154 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник»), завершили вакцинацию 44 980 человек.
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