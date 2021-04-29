Чебоксары, , 12:24 — REGNUM В Чувашии в этом году праздничные пасхальные богослужения пройдут не за закрытыми дверями, как это было в 2020 году: храмы будут открыты, но при этом будет действовать ряд ограничений. Данный вопрос был обсуждён сегодня, 29 апреля, на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

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Власти отмечают, что на богослужения должна быть обеспечена дезинфекция на входе в храмы, маршрутизация потоков прихожан, будет действовать и контролироваться соблюдение масочного режима. В праздники будут работать мобильные группы, и волонтеры.

«В этом году ситуация проще, чем в прошлом. Мы можем позволить себе больше, но это «больше» тоже имеет меру», — констатировал глава Чувашии Олег Николаев, отметив, что соблюдение санитарных требований «позволит не создавать хаоса и обеспечить безопасность».

Напомним, Пасха отмечается в этом году 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 160 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 22 011 человек, умерли 1364 пациента с коронавирусом.

Напомним, Чувашия получила 86 154 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник»), завершили вакцинацию 44 980 человек.

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