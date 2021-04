Сеул, , 12:31 — REGNUM В Южной Корее провели опрос среди жителей страны на тему контроля веса в условиях пандемии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского общества по изучению проблемы ожирения (Korean Society for the Study of Obesity).

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1000 человек в возрасте старше 20 лет, в период с января 2020 года по март 2021 года 46% респондентов сообщили о наборе трёх или более килограмм веса. Среди женщин показатель составил 51%, среди мужчин — 42%.

Чаще всего с набором веса сталкивались лица в возрасте 30−39 лет (53%), в возрасте 40−49 лет (50%), в возрасте 20−29 лет (48%), в возрасте 50−59 лет (36%).

Среди причин набора веса респонденты отметили, снижение повседневной активности (56%), сокращение объёма и интенсивности физической нагрузки (31%), изменение рациона питания (9%).

Отвечая на вопрос о частотности занятия спортом в неделю 15% респондентов сообщили о том, что занимаются спортом 3−4 раза в неделю (до пандемии показатель был выше на 13%), 9% — пять или более раз в неделю (до пандемии показатель был выше на 6%), 32% — редко занимаются спортом (до пандемии показатель был ниже на 14%).