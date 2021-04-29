Пермь, , 12:23 — REGNUM В Перми в 2021 году планируют открыть 17 летних кафе. Уже заключили пять договоров на размещение таких кафе в центре города, сообщает пресс-служба мэрии.

Договор заключается на пять месяцев — на период с 1 мая по 1 октября. В настоящее время муниципальная власть готовит два проекта постановления администрации о внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 12 летних кафе.

Совместно с предпринимателями разработаны общие требования к летним кафе. В частности, одобрено устройство несущих конструкций, навесов (маркиз) без крепления к фасадам зданий и сооружений, устройство сборно-разборных подиумов с настилом (высотой не более 10 см нижней отметки уровня земли), кроме того, ширина свободного прохода на пешеходных тротуарах должна быть трех метров. При установке летних кафе не допускается размещение на газонах, у арочных проездов, а также установка ограждений выше одного метра.