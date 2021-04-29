Красноярск, , 12:22 — REGNUM За сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 116 человек, за весь период пандемии — у 70 228. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в краевом оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Выздоровели 64 719 жителей Красноярского края, в том числе 100 — за последние сутки.

В регионе проведено 2 619 233 теста на коронавирус (+4152 за сутки).

Напомним, 28 апреля в крае было выявлено 115 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 90 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё девять пациентов с коронавирусом