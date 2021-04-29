Махачкала, , 12:21 — REGNUM В Дагестане в аварийном состоянии находятся 122 школы. Это данные отчетов, а по факту их еще больше, сообщил 28 апреля врио главы республики Сергей Меликов в ходе прямого эфира с жителями региона.

По его словам, из 1414 школ, работающих на территории Дагестана, только 534 являются типовыми. Остальные 666 образовательных учреждений размещены в приспособленных помещениях, еще 182 — в сборно-щитовых и 32 — в арендованных.

«По всем школам, кроме типовых, в ближайшие годы нужно принимать решения. Вместе с тем в республике 122 аварийные школы, а реальное количество еще больше», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Для исправления ситуации планируется в ближайшее время построить 65 школ, из них 29 — взамен аварийных. По словам врио главы Дагестана, это тот темп, который в настоящее время может позволить себе республика. Теперь необходимо разобраться, где и как надо построить школы, подчеркнул Меликов.