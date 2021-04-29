Пекин, 29 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В сети появились тизерные изображения седана Geely Emgrand нового поколения под названием SS11. Тизеры распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Geely Седан Geely Emgrand нового поколения

Производиться новинка будет на базе кроссовера Coolray. Исходя из представленных тизеров можно получить некоторые представления о модели.

Седан имеет плавные и аккуратные линии кузова. Передняя часть машины немного прижата вниз, а задняя — приподнята. Повторяя общую стилистику боковое остекление немного сужается к корме. Автомобиль выглядит несколько растянутым.

На корме модели установлены фонари с оригинальной винтовой светодиодной матрицей и «монобровью», которая их объединяет. В каждом фонаре будет по 176 светодиодов.

Внутри машины автопроизводитель установит: трехспицевый руль с кнопками, большой жидкокристаллический экран мультимедийного комплекса и кондиционер.

Ранее компания Geely представила в Китае концепт премиального кроссовера Xingyue L (KX11). Модель собрана на базе компактной платформы. Мощность двухлитрового турбированного мотора автомобиля составит 238 «лошадей».

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