Казань, , 12:27 — REGNUM В Татарии за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, на 29 апреля выявлено 20 417 случаев инфицирования. Днем ранее заболели 35 человек. Выздоровели за все время 17 499 пациентов, за сутки выписались 44 человека. Всего произошло 458 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новых жертв инфекции за сутки не зафиксировано. Активными больными на сегодняшний день остаются 2460 пациентов.

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Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 13 жителям, 25 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 12 носителей вируса, 14 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM напоминает, на 29 апреля в России всего выявили 4 796 557 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 4,4 млн человек. Умер 109 731 человек.

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