Пекин, , 12:22 — REGNUM На сегодняшний день на территории Китая сделано около 244 млн прививок от COVID-19. Об этом 29 апреля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

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«По состоянию на 28 апреля 2021 года <…> (сообщается), что в общей сложности (в Китае) сделано 243 905 000 доз вакцины COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно число людей прошло вакцинацию от нового заболевания, а также сколько человек получило одну дозу препарата, а сколько — две.

Отметим, за прошедшие 24 часа в Китае выявили 34 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, в результате чего ох общее число достигло 90 642.