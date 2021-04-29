Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 апреля. Днём ранее, 28 апреля, в регионе было зарегистрировано 55 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 5 человек, 1502 человека находятся на лечении, 32 тыс. 192 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 311 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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