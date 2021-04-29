Петрозаводск, , 12:30 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 39 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 29 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 720 инфицированных, из них 43 776 человек выздоровели, в том числе 43 жителя были выписаны за последние сутки. От COVID-19 скончались 466 жителей Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7445,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3262,3 случая, по Северо-Западу — 5729,2», — указали в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5842 пациента, из них 136 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1947 года рождения, с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

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