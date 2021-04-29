Москва, , 12:30 — REGNUM Москва начала формировать «зеленый» сегмент фондового рынка в России. Об этом 29 апреля заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Комментируя решение ВЭБ. РФ признать 74-й выпуск облигаций города Москвы «зелёным» финансовым инструментом, глава департамента заявила, что этот опыт со временем начнут перенимать и другие регионы России.

«Зеленые облигации — новый инструмент, позволяющий ускорить реализацию проектов по развитию экологически чистого общественного транспорта. Фактически Москва формирует новый сегмент фондового рынка в России, выходя на него с первыми субфедеральными зелеными облигациями и активно участвуя в создании соответствующей нормативно-правовой базы», — подчеркнула Зяббарова.

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