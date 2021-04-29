Пенза, 29 апреля 2021, 12:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Пензенской области 29 апреля определились с новым сенатором, который будет представлять интересы региона в Совете Федерации РФ.
На рассмотрение депутатов председатель Заксобрания Валерий Лидин внес кандидатуру Юлии Лазуткиной, которая занимает пост вице-спикера регионального парламента. Кандидатуру Лазуткиной парламентарии поддержали единогласно.
Валерий Лидин, поздравляя нового сенатора с избранием, пожелал «успешной работы, в том числе в отстаивании интересов Пензенской области в Федеральном Собрании Российской Федерации».
Родилась Юлия Лазуткина 11 марта 1981 года в селе Колтовское Колышлейского района Пензенской области. В 2002 году окончила факультет экономики и менеджмента Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского. Трудовую деятельность начала на одном из предприятий холдинга «Маяк». Юлия Лазуткина — член партии «Единая Россия». Депутатом Заксобрания стала в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года была избрана заместителем председателя Законодательного Собрания шестого созыва.
ИА REGNUM напоминает, 26 марта президент России Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора региона. На этом посту он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. В конце марта Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мельниченко.
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