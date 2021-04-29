Москва, , 12:20 — REGNUM Меры по предотвращению биологических угроз разработают в государствах Организации договора о коллективной безопасности. Об этом договорились секретари Советов безопасности стран ОДКБ, сообщили 29 апреля в пресс-службе аппарата Совбеза России.

Создание надёжной системы обеспечения биологической безопасности секретари обсудили на заседании в Душанбе. Для этого, отметили они, потребуется координация деятельности государств-участников.

Представители стран договорились о разработке совместных практических мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, которые связаны с воздействием опасных биологических факторов, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предложила в рамках ОДКБ создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам.

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