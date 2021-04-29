29 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Дмитрий Наумов, , 12:53 — REGNUM



Статуя гиганта с кинжалом. Прага. Чехия

Отношения между Россией и Чехией переживают сегодня не лучшие времена. Не первый год эта страна НАТО поддерживает санкции против РФ, периодически высылает российских дипломатов и пытается перечеркнуть подвиги советского народа в годы Второй мировой войны. Однако последний дипломатический скандал зашёл еще дальше. И, вероятно, станет примером того самого перехода через «красную линию», о котором говорил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Последствия такой политики Чехии скажутся и на экономике обеих стран: импорт чешских товаров, очевидно, будет ограничен, что повлияет и на совместные производства.

Напомним, скандал разгорелся из-за обвинений со стороны Праги: они заподозрили российскую разведку в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и объявили, что высылают 18 российских дипломатов. В ответ на такой беспрецедентный шаг Россия решила выслать 20 представителей чешской дипмиссии. Чехия не успокоилась и начала бороться за «равенство» в количестве дипломатов. В итоге к 31 мая в посольстве Чехии в России и России в Чехии останутся только по семь дипломатов, 25 представителей административно-технического персонала и 19 сотрудников, принятых на месте. При этом численный состав генконсульств обеих стран не изменится.

Для самой Чехии «война» с дипломатами давно стала привычной. В прошлом году страна выслала двух российских дипломатов под предлогом того, что они якобы собирались отравить чешских чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Сама по себе эта история ярко характеризует отношение Чехии ко всему, что связано с Россией. Монумент демонтировали в апреле 2020 года, но избавиться от напоминаний о советском военачальнике решили еще в сентябре 2019 года. Тогда же всерьез обсуждали установку памятника… власовцам, ссылаясь на их участие в антигитлеровском Пражском восстании в мае 1945 года.

Но не только советскому наследию нет места на улицах чешских городов. Постепенно Чехия вытесняет и российский бизнес. Так, из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» был исключен «Росатом». Слухи о том, что российскую компанию планируют не допустить к участию в конкурсе, появились еще год назад. Тогда чешские СМИ сообщали, что российские и китайские компании не смогут поучаствовать в конкурсе. Впрочем, на тот момент официально информация не была подтверждена. Но, как оказалось, тревожный звоночек не был беспочвенным.

Примечательно, что согласно проекту «Росатома», до 70% работ должно было проводиться на территории Чехии при активном привлечении компании «Шкода-ядерное машиностроение». Кто больше теряет от такого решения, еще предстоит узнать.

«Есть немалые вложения чешского бизнеса в российскую экономику: в наши предприятия, акции. И Чехия настроена поставлять свою продукцию на наш рынок. Стоит отметить, что конкуренция у чешских товаров солидная, и потери рынка будут для них значительными, а вернуть позиции будет сложно. Также есть интерес и внутри Чехии: немало недвижимости принадлежит гражданам России. В условиях ухудшения отношений россияне начнут избавляться от чешской недвижимости, и она упадет в цене. Кроме того, Чехия является одной из самых интересных стран для российских туристов, причем они едут не только чтобы познакомиться с достопримечательностями, но и на лечение», — подчеркивает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.

Товарооборот двух стран хотя и уменьшился из-за пандемии на 43% по сравнению с 2019 годом, составил более $5,2 млрд по итогам 2020 года. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ. При этом на импорт России из Чехии приходится $2,7 млрд, что на $200 млн больше российского экспорта. Но, похоже, чешские власти не беспокоятся из-за вероятной потери этих доходов, откровенно разрушая отношения между странами, которые годами укреплялись совместными проектами в промышленности.

Так, с чешскими компаниями сотрудничают российские машиностроители: по лицензии чешской Let Уральский завод гражданской авиации выпускает самолет L-410, холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) запустил в 2019 году совместное предприятие со Skoda Transportation по производству городского транспорта, в первую очередь трамваев. «Шкода» также поставляет оригинальные запчасти для Volkswagen в Калуге и ГАЗ в Нижний Новгород. У российского АО «Тяжмаш» в Чехии работает дочерняя компания ČKD Blansko Holding a. s — совместно компании поставили комплекс гидротурбинного оборудования для Белопорожской МГЭС-1 в Карелии.

В течение нескольких недель эти годами наработанные проекты оказались под вопросом. Никто не знает, что будет дальше с чешским бизнесом в России. Ведь ограничения могут коснуться любой из отраслей, хотя, разумеется, при составлении нового «черного списка» власти РФ будут учитывать пользу для экономики нашей страны. Вряд ли будет остановлено производство автомобилей или пива, выпускаемых в России по чешской лицензии. А вот о запрете импорта чешского пива власти уже задумались. Только в прошлом году его было ввезено на $38 млн. Какие еще отрасли попадут под ответные санкции, пока неизвестно, но уже понятно, что в сложившейся ситуации нет смысла расширять сотрудничество со страной, настолько не ценящей партнерство с Россией. Вкладываться в экономические проекты с Чехией — как минимум недальновидно.

Тем более странным выглядит в текущей обстановке решение холдинга «Синара» делать ставку на сотрудничество со «Шкодой». Ключевой производственной площадкой российско-чешского предприятия должен стать «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге. 100% уставного капитала предприятия холдинг выкупил в сентябре прошлого года. Там из чешских вагонокомплектов и собирают подвижной состав для городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы, электробусы и вагоны метро. Более того, руководство «Синары» уверено, что компетенций СП хватит, чтобы снабжать этот рынок техникой в течение ближайших 10−15 лет.

«Возможно, в отношениях «Синары» и «Шкоды» есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем и которые не позволяют им расторгнуть заключенные договоренности, — комментирует директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» Норайр Блудян. — Но с точки зрения самой техники я убеждён, что у нас в стране уже создана серьёзная технологическая база для производства современного городского транспорта. К примеру, «Витязи» производства «ПК Транспортные системы» и другие проекты ничуть не уступают чешским.

Любопытно, что в августе прошлого года «Синара» анонсировала запуск трамвайного производства по лицензии «Шкоды» на «Калугапутьмаше». Правда, позднее Минпромторг отказал в выдаче ООО «Синара-Шкода» заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, поскольку реального производства открыто так и не было.

Благодаря вмешательству депутатов Госдумы из фракции КПРФ удалось привлечь внимание не только Минпромторга, но и Генпрокуратуры к нарушениям в ходе получения для продукции российского статуса. Как результат, хотя «Синара» и выиграла конкурс на поставку трамваев Мосгортрансу, отправить в столицу транспорт, собранный по чешской лицензии, ей не удалось (трамваи произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод). И значит, закупая общественный транспорт, столица не будет финансировать бизнес-проекты недружественной Чехии, и, что, может быть, даже более важно, не будет зависеть от капризов чешской стороны и бояться отказа в поставке комплектующих».