Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM За истекшие сутки в Ленинградской области выявили 83 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 29 апреля в федеральном оперштабе. Это на один случай больше, чем сутками ранее. Скончались от ковида в Ленобласти еще два человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев 28 апреля было обнаружено в городах Сланцы (10), Кудрово (шесть), Мурино, Выборге, Тосно, (четыре), а также в Гатчине, Пикалево, Сертолово, Кировск (по три случая).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 42 487 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 803 человека, в том числе за сутки выписаны 80 человек. Скончались 1156 человек, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за последние сутки — это на шесть смертей меньше, чем сутками ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти второй день подряд выявляют по 82 носителя коронавируса