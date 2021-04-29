29 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 12:53 — REGNUM Данные седьмой общекитайской переписи населения будут опубликованы лишь в середине мая. Национальное бюро статистики Китая пока не может указать точного времени, когда будут опубликованы данные. Недавно инсайдер, знакомый с этим вопросом, сообщил изданию China Business News, что соответствующие данные, как ожидается, сперва будут скорректированы, а затем опубликованы в середине мая.

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

29 апреля репортер China Business News обратился в Национальное бюро статистики КНР с просьбой подтвердить вышеупомянутое заявление.

«Пока нет конкретного графика публикации данных, потому что некоторые данные относительно объемные и всё еще обрабатываются. Перед публикацией мы сделаем соответствующее заявление. Ждите», — заявил чиновник.

Впоследствии репортер China Business News еще раз позвонил в Департамент народонаселения Национального бюро статистики КНР.

«Процесс идет. Конкретное время необходимо уточнить в Бюро переписи населения», — ответил чиновник.

Китайская сеть обеспокоена подобными задержками в публикации результатов и возможными «правками», а также возмущена бюрократическими проволочками. Свое мнение о ситуации ее пользователи высказали под соответствующей новостью портала China Business News в социальной сети Sina Weibo.

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«Слово «обработка» звучит очень тонко», — заявил один пользователь, намекнув на возможные подтасовки при подведении итогов.

«Поспешишь — людей насмешишь», — заметил другой комментатор, отметив, что всему свое время и торопиться в таких делах — лишь множить ошибки.

«Когда ребенок не желает вам рассказывать о результатах тестов, он самим этим фактом всё про себя говорит», — добавил Ammaritin, настроенный скептично к результатам переписи.

«Да уже скоро месяц как ждем результатов», — негодует Чжао Джэли.

«Я выступала в качестве волонтера во время переписи. Уже полгода как мне обещают заплатить деньги», — возмутилась «Ягода брахмы».

«Вот не надо смеяться. Скоро с вас начнут драть штрафы за бездетность, вот тогда вам будет не до смеха!» — заметил Billiemillion, намекая на то, что с приростом населения в Китае всё не так гладко.

Некоторые комментаторы предположили, что задержка с публикацией результатов переписи вызвана проблемой выбора правильных формулировок, которые устроят как власти страны, так и население.

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«Может быть, они думают, какими словами описать ситуацию: умеренный рост, резкое снижение темпов роста в годовом исчислении, усиление спада, ослабление усиления демократического давления, темпы роста значительно упали», — съязвил listter.

«Насчет редактирования. Иностранные СМИ уже сообщили, что численность населения сокращается, значит, сокращается, и ничего вы не измените своим «редактированием», — считает «Высокомерный Цзин».

«Советую честно публиковать реальные данные. Я спросила отца, кого в стране больше, мужчин или женщин. Мой отец честно сказал, что женщин больше, потому что наши дочери не могут выйти замуж, вот так», — заявила «Подыхаю от холода».

Многие пользователи сошлись во мнении, что в Китае падает численность населения и назревает демографический кризис, поскольку стариков становится всё больше, а молодежь прекращает заводить семьи и рожать детей.