Москва, 29 апреля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Российская компания Caviar выпустила Tesla Model S с позолоченными деталями кузова. Об этом сообщается на сайте компании.

Caviar Tesla Model S с позолоченными деталями кузова

Называется позолоченная версия электрокара Excellence («Превосходство»). В комплекте с ним идут два iPhone с позолоченным корпусом. Электрокар и телефон покрыты золотом высшей пробы.

Стоимость автомобиля составляет 299 тыс. долларов (около 22,3 млн рублей), а смартфоны стоят от 4,9 тыс долларов (от 369 тыс. рублей).

«Черный глянец и ослепительное золото. Именно так дизайнеры Caviar представляют высокотехнологичный люксовый автомобиль», — говорится в описании к электромобилю.

Всего компания планирует выпустить 99 Tesla Model S Excellence.

Напомним, за первые три месяца 2021 года в мире было реализовано 184,8 тыс. электрокаров Tesla, что является рекордом — предыдущий рекорд автокомпании по квартальным поставкам был установлен в последнем квартале прошлого года (180,6 тыс. электрокаров).

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