Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Молодого мигранта, который во время прямого эфира в одном из мессенджеров устроил стрельбу, депортируют из Санкт-Петербурга и России. Свой поступок мужчина объяснил конфликтом с одним из подписчиков личного аккаунта, который его оскорблял. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео со стрельбой возмутило многих пользователей интернета и не осталось незамеченным со стороны полицейских. Личность «героя» видеотрансляции была установлена в тот же день. Им оказался 22-летний мигрант по имени Чомичон, приехавший из азиатской страны СНГ и подрабатывающий в Петербурге частным извозом. Позже мужчина был задержан по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре города и доставлен в полицию для разбирательства.

Как оказалось, прямая видеотрансляция велась молодым человеком пару месяцев назад в помещении кальянной на Московском проспекте, где он отдыхал в компании своего друга. Во время эфира у стримера произошел конфликт в переписке с другими пользователями, которые подключились к онлайн-просмотру. На комментарии оппонентов молодой человек ответил агрессией. Кроме высказывания словесных угроз, он несколько раз выстрелил из сигнального пистолета перед камерой.

«В ходе разбирательства было установлено, что молодой человек находится на территории Петербурга с нарушениями норм миграционного законодательства. В отношении него составлен соответствующий протокол, — рассказали ИА REGNUM в полиции. — Материалы были переданы в суд, который вынес вердикт о выдворении молодого человека за пределы Российской Федерации».

По факту выходки со стрельбой полицией проводится процессуальная проверка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.