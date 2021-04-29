Санкт-Петербург, 29 апреля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторным путём подтвердили 716 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 29 апреля в федеральном оперштабе. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, но на четыре случая больше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 902 человека. С учетом новых данных, за время пандемии в Петербурге выявлено 415 015 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших выздоровели к сегодняшнему дню 373 725 человек, в том числе за последние сутки выписаны 1040 пациентов.

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге несколько снизилась: за 28 апреля подтверждено 27 летальных исходов, это на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Всего от ковида в городе скончался 13 181 человек.

«Снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции продолжается, но крайне низкими темпами. В связи с высокой вероятностью прекращения тренда на спад второй волны и нового роста заболеваемости крайне важное значение имеет всеобщая вакцинация населения города против COVID-19», — подчеркивают в Смольном.