Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чувашии планируют организовать выездную вакцинацию от COVID-19 для инвалидов старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания оперативного штаба.

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Министр здравоохранения Владимир Степанов предложил сделать акцент на выездной вакцинации для маломобильных граждан старшего возраста, подчеркнув, что это позволит увеличить охват вакцинируемых и увеличить темпы иммунизации. Он предложил министерству труда подключиться к работе и предоставлять информацию в больницы о данной категории граждан.

Вице-премьер — министр образования Алла Салаева добавила, что при раздаче подарков к 9 мая у пожилых граждан «будут уточнять, прививались ли они и передавать информацию для организации выездной вакцинации».

«Призываю всех граждан республики в выходные и праздничные дни активно прививаться», — обратился к жителям министр здравоохранения.

По последним данным минздрава, Чувашия получила 86 154 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник»), завершили вакцинацию (то есть сделали прививку двумя компонентами) 44 980 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют организовать вакцинацию персонала детских оздоровительных лагерей. В ближайшее время будет проведено совещание, где обсудят подготовку к летней кампании и проанализируют, «сколько человек нуждается в вакцинации».