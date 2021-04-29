Кемерово, , 11:41 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов обсудили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. По словам Цивилёва, к 2025 году в Кузбассе планируют газифицировать 15 тысяч домовладений, 88 котельных и предприятий.

«Кузбасс — крупнейший потребитель природного газа в Сибирском федеральном округе, объём потребления составляет более трех миллиардов кубометров в год. При этом уровень газификации региона составляет чуть более 2%, — отметил глава области. — В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил газификацию как одно из важнейших направлений социально-экономического развития регионов. Кузбасс совместно с «Газпромом» будет решать эту задачу по двум направлениям: модернизация существующей системы централизованного газоснабжения и развитие собственной добычи газа на угольных месторождениях региона».

Кемеровские власти планируют увеличить добычу метана на угольных месторождениях и построить завод по сжижению газа.

В 2021 году начнётся строительство пяти межпоселковых газопроводов в Кемеровском округе.