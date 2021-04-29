Москва, , 11:41 — REGNUM На продление программы туристического кешбэка правительство России решило выделить дополнительные средства, сообщает 29 апреля сайт правительства.

На последнем заседании правительства обсуждалось выделение Ростуризму дополнительных бюджетных ассигнований для продления программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объём выделяемых на продление программы средств составил 4,7 млрд рублей. Он напомнил, что в марте на третий этап программы было направлено 2 млрд рублей.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте правительства, рассказывающем о принятых на последнем заседании решениях.

По программе жители России могут вернуть часть средств, потраченных на туристические поездки по стране.