Берлин, , 11:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил семейство компактных электрокроссоверов ID4 спортивной версией с индексом GTX. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель ID4 GTX укомплектована двумя электродвигателями общей мощностью 220 кВт (295 л. с.). Это на 70 кВт (94 л. с.) больше, чем у базовой версии автомобиля. Такая силовая установка позволяет электромобилю набирать «сотню» за 6,2 секунды, в то время как его предшественник разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды. Максимальная скорость машины возросла на 20 км/ч, до 180 км/ч.

Электромоторы автомобиля питаются от 24-элементной батареи (77 кВт-ч). Дальность хода ID4 на одном заряде равна 480 км.

Старт продаж новинки в Европе состоится летом 2021 года. Стоимость модели составит 50 000 евро (4 507 800 рублей).

Ранее компания Volkswagen представила трехрядный электрический кроссовер ID.6. для авторынка КНР. На выбор покупателя будут предложены две версии новинки — ID.6 Crozz и ID.6 X. Собираться модели будут на совместном предприятии FAW и SAIC.

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