Мадрид, , 11:40 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе. Об этом 29 апреля сообщает ABC.

По информации издания, Рамос выдвинул руководству клуба последние условия, на которых он готов продолжить выступление за команду.

Отмечается, что он хочет получить контракт до конца сезона 2022/23. Ради этого он готов пойти на понижение зарплаты в 10%.

Действующий контракт Рамоса Серхио с «Реалом» рассчитан до конца июня 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он сыграл 15 матчей и забил два гола.