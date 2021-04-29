Москва, , 11:42 — REGNUM Характерное для российского общества низкое доверие граждан друг к другу и общественным институтам является главной причиной невысоких темпов вакцинации в России. Об этом 29 апреля сообщила руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы увидели, что два главных фактора которые влияют на вакцинацию — фактор доверия к вакцинам и личный опыт, и они не равнозначны», — сказала эксперт.

По ее мнению, для большинства граждан личный опыт оказывается менее значимым, чем фактор доверия.

«У нас вообще низкая степень доверия. Видимо здесь мы и попали в ловушку низкого доверия в стране людей друг к другу и общественным институтом. И невысокие темпы вакцинации связаны именно с этим», — заявила Грязнова.

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