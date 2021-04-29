Москва, , 11:42 — REGNUM В настоящее время женщинам в России по-прежнему запрещено принимать участие в тушении пожаров. Об этом 29 апреля рассказал замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

«В профессиональных (подразделениях женщин) нет, не знаю, к сожалению, или к счастью. Постановлением правительства запрещено использовать женский труд в опасных профессиях. И профессия пожарного относится к этому числу. И постановление звучит так: «Запрещено использовать женский труд непосредственно при тушении пожаров», — приводит его слова ТАСС.

При этом Денисов уточнил, что женщины работают в добровольных пожарных командах и добавил, что в боевых подразделениях МЧС они работают на должностях диспетчеров, кадровиков и бухгалтеров.

Отметим, 30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник, в настоящее время в РФ имеется свыше 1,5 тыс. гарнизонов пожарной охраны, куда входит более 23 тыс. подразделений общей численностью личного состава свыше 402 тыс.