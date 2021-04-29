Кострома, , 14:59 — REGNUM Костромской врач Максим Шашин выиграл суд против Костромской областной клинической больницы имени Королева, отказавшейся признать его заражение COVID-19 на работе страховым случаем. Об этом со ссылкой на решение Свердловского районного суда города Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат с медиком © Наталья Диева

Суд признал решение комиссии лечебного учреждения неверным и постановил выплатить медику компенсацию, причитающуюся ему в соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» от 6 мая 2020 года. Исковые требования врача о возмещении морального вреда в сумме 5 тысяч рублей также были удовлетворены.

Напомним, врач-офтальмолог заболел коронавирусом в ноябре 2020 года. За месяц до этого он принимал пациента, которому впоследствии поставили диагноз «COVID-19». Несмотря на это комиссия больницы посчитала, что врач не имеет права на выплату, поскольку «на момент заболевания он не работал с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции». На момент написания материала больница не обжаловала решение Свердловского районного суда.

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