Москва, , 11:37 — REGNUM Наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году будет выделено на инженерно-технические специальности и направления. Об этом 29 апреля заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на брифинге.

«Наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году, которые мы распределили, пойдёт на инженерно-технические специальности и направления. Это больше 251 тыс. мест», — заявил Фальков.

«Потом педагогические — 75 тыс. 788 мест. Затем медицинские — больше 53 тыс. мест, и специальности и направления сельскохозяйственного и аграрного профиля», — продолжил он.