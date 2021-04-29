Турочакский район, Алтай, , 11:37 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай 28 апреля состоялись публичные слушания по вопросу добычи золота на месторождении «Брекчия», расположенном поблизости от «жемчужины Алтая» — Телецкого озера. Большинство участников проект не поддержали, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Инициатором слушаний стала компания «Алтайская корона», которая получила лицензию на разработку месторождения ещё в 2005 году. При этом работы здесь так и не были начаты, поскольку фирме отказали в аренде лесного участка. Местные жители и экологи опасаются, что при разработке может пострадать местная экосистема.

По данным портала, на слушаниях присутствовало 224 человека, большинство из которых проголосовали против начала добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона ранее также выступили против проекта «Короны». По словам главы республикиОлега Хорохордина, они не могут поставить под угрозу загрязнения Телецкое озеро.

«Лично беру процедуру слушаний под контроль, мы проводим их именно для того, чтобы золотодобытчики убедились, что это месторождение разрабатывать они не будут. После общественных слушаний я планирую обратиться в Роснедра с просьбой об отзыве лицензии у компании», — заявил он.

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