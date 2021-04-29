Уфа, , 11:44 — REGNUM Движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах около церквей и храмов Уфы из-за празднования Пасхи Христовой. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что ограничения будут действовать с 18:00 часов 1 мая до 14:00 часов 2 мая текущего года. Так, движение будет ограниченно:

— по улицам Крестьянской, Кирова, Амурской — вокруг Храма Рождества Богородицы;

— по улице Маяковского от улицы Архитектурной до улицы Калинина рядом с Свято-Пантелемоновским храмом.

Также будет закрыт въезд на территорию:

— Богородице-Уфимского храма (ул.Ферина, 15);

— Свято-Сергиевского кафедрального собора (ул.Бехтерева, 2);

— Собора Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул.Комсомольская, 161/1);

— Богородице-Смоленской церкви (ул.Тимашевская, 128);

— Церкви Блаженной Матроны Московской (ул.Бикбая, 32а).

Сотрудники городских служб просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут своего движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии перенесли дату единого Дня поминовения и почитания.